〈南部〉《台南》里鄰整編10里3個字 新名沿襲史地

2017-11-12

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市里鄰整編大功告成，明年將邁入歷史新頁。現行七五二里調整為六四九里，因為有二或三個里合併，將有七十六個新里名「誕生」，首度出現里名三個字的就有十里，都是沿襲當地歷史地理來取義定名，大走古都風！

新命名有三個字的里，包括中西區「小西門」、「五條港」，官田區「東西庄」、「烏山頭」，麻豆區「謝厝寮」，後壁區「長短樹」、「上茄冬」，白河區「馬稠後」，鹽水區「坔頭港」，將軍區「苓仔寮」。

這十個新里名都是與當地舊地名與歷史沿革有關，例如將軍區「苓仔寮」里，現行的苓和里與保源里原就屬於「苓仔寮」聚落，因此合併後以此命名。

官田區湖山、嘉南里將整編為「烏山頭」里，則是根據《官田鄉志》記載，湖山里舊稱「烏山頭」、嘉南里舊稱「三腳埤」，光復以後，烏山頭原本與三腳埤合為一村，設為湖山村，不過三腳埤於民國四十一年獨立另設為嘉南村，另外有烏山頭水庫位在嘉南里境內，因此取「烏山頭」為兩里合併後新里名。

「馬稠後」里是現在甘宅、草店里的舊地名，甘宅里舊時是馬稠後南邊的聚落區，草店里則是舊馬稠後庄的中心，因此兩里整編後追本溯源回歸舊地名，富含歷史寓意。

中西區小西、仙草里將整編為「小西門」里，即以當地小西門遺址為歷史地標，普濟、水仙里是昔日五條港匯集地區，合併後將定名「五條港」里。

還有叫天妃、王城

此外，「天妃」、「王城」在安平，取名也很響亮。天妃里是港仔、石門里未來合併新里名；日治時期，安平天妃宮被改為學校（現石門國小），廟中媽祖分祀於安平其他廟宇，直至民國五十一年在安平古堡旁現址重建，民國五十五年迎回分祀各廟的媽祖神像入廟安座，而兩里學區的石門國小原址，亦是文獻記載的台灣最早媽祖廟之一，所以命名為「天妃里」。

西門、海頭里將合併定名「王城里」，取名源自當地安平古堡（熱蘭遮城），昔日鄭氏王朝三代統治者均駐居此城，又叫「王城」，因此回復十七世紀鄭成功登陸安平情境，希望讓「王城再現」展露光芒。