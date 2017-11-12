〈南部〉青春尬歌 「那個樂團」奪冠

2017-11-12

〔記者黃佳琳／高雄報導〕來自全台各地的四十支學生樂團，經初選、複賽後，有六支樂團昨晚登上青春尬歌決賽舞台，他們用最生猛原創的曲風代表屬於自己的樂團精神，用排灣及布農族語與古謠為精神開展的「那個樂團」最後拿下冠軍，為青春留下輝煌的一夜。

高市文化局表示，已辦理五年、七屆的青春尬歌，是專為學生樂團打造的音樂發表與競賽平台，深受校園樂團重視，每屆報名作品數量不斷上升、表演品質也不斷提高，今年更是一改往年競賽方式，不用DEMO帶，自複賽開始，即利用流行音樂中心專業場地（LIVE WAREHOUSE與月光劇場），直接在舞台上展開LIVE選拔。

昨晚入選決賽的六支樂團，分別是冠軍隊伍「那個樂團」，亞軍是早早即知名於高中熱音界，今年重新再開的「夏日612」，以及全由大一新鮮人組成、來自屏東的「WHY樂團」獲得季軍，還有揉合流行舞曲重節拍與輕快電子樂的「哎呦樂團」，具高辨識性嗓音與acoustic風格的「Arsu」及風格外狂內軟的「台灣黑熊」。

六支樂團昨晚在舞台上拿出專業、熱血的態度，讓比賽充滿實戰的張力，為青春留下輝煌的一夜，他們更與今年金曲獎最佳樂團與最佳新人獎兩項入圍的FLUX樂團、高雄在地強團「必順鄉村」輪流共演，並在龐大壓力下爭取高額獎金，為自己的夢想直接對決。