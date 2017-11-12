〈南部〉高雄式左轉大執法 半個月事故下降兩成七

2017-11-12

車禍較去年同期少了72件

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市警方專案取締俗稱「高雄式左轉」的「未依規定轉彎」大執法半個月，車禍事故較去年同期減少七十二件，足足降低廿七％，車禍防制成效顯現。

相關違規舉發較去年多4倍

市警局統計，自十月廿一日到十一月五日共十六天，共舉發相關違規二萬三一六四件，與去年同期（四八○九件）比較，成長約四倍。

各類違規舉發，以機車未依規定兩段式左轉一萬六六○五件為最多；其次為不依號誌指示左右轉五八○三件；至於其他轉彎違規項目包括：汽車不依標誌標線號誌轉彎、多車道右轉彎不先駛入外側車道、多車道左轉彎不先駛入內側車道取締七五六件。

專案期間，舉發強度較強之分局及重點路口如下：

三民第二分局（二六二一件）：大順與覺民路口、大昌與建工路口、民族與同盟路口；仁武分局（二四二六件）：仁武區八德西與永仁街口、大樹區九大與九曲路口、鳥松區圓山與澄清路口；湖內分局（二○九三件）：茄萣區東方與大正路口、路竹區中華與國昌路口、阿蓮區和平與民族路口。

此外，統計有關轉彎未依規定相關肇因事故與去年同期比較，以仁武分局事故發生減少廿六件最多、其次為鼓山分局事故發生減少十七件、苓雅分局減少十二件再次之。