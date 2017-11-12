〈南部〉全國環保志義工 移師台東群英會

2017-11-12

兩千人比職能 回收物變賽服

〔記者陳賢義／台東報導〕「全國環保志（義）工群英會」昨首度移師台東，副總統陳建仁讚聲「台灣有你們真好！」並指出根據聯合國統計，全球每一分鐘就有一卡車的塑膠廢棄物被倒入海洋，估計二○五○年，海洋裡塑膠將與魚類一樣多，最終影響食物鏈及人類飲食，台灣須進一步從源頭減塑、限塑，落實國人自備購物袋，少用塑膠袋。

來自廿二縣市、超過兩千名環保志義工昨早齊聚在台東縣立體育館，每位志義工都穿上以回收資源製作成的參賽服，五彩繽紛好漂亮，陳建仁也特地抵東為志義工們加油打氣。群英會競賽項目共有四項，包括環保啦啦隊、環保金頭腦、環境保衛戰、資源分類王，過程中以環境知識問答進行互動，達到寓教於樂的目的，並讓大家發揮團隊默契及環保知識與技能，好不熱鬧。

環保署副署長詹順貴感謝長年默默耕耘的志義工們，他說，全國環保志義工群英會往後將定於每年十一月第二週星期六辦理，藉此提升志義工們學習環境知識，更提供一個平台，讓大家相互切磋交流，強化凝聚力。

陳建仁表示，環保志義工們每天都辛苦的在從事環境教育、河川巡守、資源回收，還有資源分類，節能減碳，以及環境綠化和清掃工作，因為他們的努力，讓台灣的環境會越來越好，是最好的典範，也讓大家都知道如何推廣環境教育和理念，把環境保護做得更好，並深入到社區、學校及家庭，最重要的是透過公民參與，集結更多的力量。