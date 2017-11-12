〈台北都會〉北車南門牆面 給街友置放行李

2017-11-12

〔記者蕭婷方、周彥妤／台北報導〕台北車站日前公告日間禁止堆放行李，不少民間團體陳情盼北車能提供「街友行李置放的空間」。北市社會局昨表示，十三日將提供行李袋給街友，並統一放置北車南門，街友基本生存空間與市容取得平衡。

據社會局統計，北市每年平均五百名街友，有四成落腳台北車站及其周圍，四成則集中在艋舺公園一帶，其餘兩成則散落於北市各行政區。因此，北車及艋舺公園一帶街友落腳地安置、行李放置成社會局長年主要問題。

針對街友群聚的龍山寺一帶，台北市社會局自一○四年七月起實施行李統一放置，讓街友基本生存空間與市容取得平衡；不過，北車由於權責機關屬台灣鐵路局，二年多來協調均未果。

日前台鐵於台北車站公告「日間禁止堆放行李」，而且將於明日（十三日）統一移至垃圾場旁，許多民間團體紛紛反映後，社會局與台鐵才於昨達共識，台北車站雖然明天仍會執行北車周圍日間禁止堆放物品的規定，但若街友將行李減量，裝在社會局提供的行李袋內、並統一放置北車南門牆面，將不會強制清運。

事實上，已有社工人員到車站周邊發放統一的行李袋，北市社會局表示，後續也會與民間團體一起研議長期行李放置點，並持續協助台北車站街友的醫療、就業和居住等需要。