〈台北都會〉《悠遊卡贊助爭議》藍議員燒到自家人 被笑「豬隊友」

2017-11-12

林向愷：官股公司應做公益 公開檢驗

〔記者黃建豪、蕭婷方／台北報導〕台北市政府持股四成的悠遊卡公司，遭台北市議員徐弘庭質疑贊助特定政黨事件持續延燒，歷年贊助名單公布後被發現，郝市長執政時期贊助具藍營背景基金會，甚至贊助前立委潘維剛任董事長的現代婦女基金會一場活動就高達一六四萬，甚至燒到連勝文，網友笑稱徐弘庭是「豬隊友」。台北市長柯文哲昨申明將就北市投資六大公司擬公布辦法，「這也是解決黑暗面的方法」。悠遊卡董座林向愷也表示，台灣本來就是藍綠色彩分明的多元民主社會，不是偏藍、綠就不行，反正現在明細都看得到，公開資訊就是檢驗最好的方法，並強調，悠遊卡是官股公司，有盈餘就應回饋社會多做公益。

悠遊卡公司遭質疑贊助民進黨色彩的政黨活動後，悠遊卡公司昨公布捐款明細，反而發現該公司在郝市府時期，捐款對象也曾有現代婦女基金會、廿一世紀基金會等具有藍營背景的組織，甚至在連勝文當董座時，在其獲艾森豪獎金後，連續四年捐贈艾森豪獎金中華民國協會，就連資產上億的婦聯會，成立大鵬文教基金會時都曾獲得贊助，徐弘庭也因此被網友狂酸是「反連陣營臥底」。

徐弘庭：市府在玩文字遊戲

對此，徐弘庭說明，新文化基金會很清楚帶有綠營謝系色彩，但艾森豪獎金中華民國協會根本不是藍色，且悠遊卡公司作為卡片公司當年捐的是卡片，價值比例也低，跟直接捐錢新文化的意義不同，兩者相比根本不倫不類，北市府只是在玩文字遊戲，真正的重點是不該捐款給特定政治團體，反正市府愛怎麼講就怎麼講，「一般人看不懂，不代表沒人看得懂」。但對於潘維剛、高育仁等相關基金會也受贈則未多回應。

徐弘庭也說，悠遊卡公司盈餘兩億元，捐款額就高達一千七百萬元，佔比將近十分之一相當弔詭，一般公司哪會做成這樣，捐款對象也不會這麼浮濫和政治性，公司賺多少才捐多少。

林向愷則說明，捐助公益活動不該遭到過度解讀，如果公司今年只賺兩百萬元，還捐十萬元給新文化基金會確實過當，但公司一年約二億稅後盈餘，拿一千七百多萬回饋社會並不為過，有盈餘就應該多做公益，而捐贈新文化基金會僅十萬元，比例微不足道，這件事沒那麼嚴重。

林向愷認為，台灣是多元民主社會，藍綠政黨輪替或團體帶有政治色彩很正常，捐款對象也很難明確規範，不管藍、綠誰執政或團體傾向哪邊，只要公司當年度有盈餘、活動屬於公益性就會捐，不需要用「顯微鏡」去看，相互尊重最重要，悠遊卡公司今年捐款對象還包括很多弱勢、次文化、體育、青少年等面向，反正現在捐款都會定期公布，公不公正就由社會去檢視。

柯：六大公司公布贊助辦法

柯文哲昨受訪則表示，北市府有台北農產、漁產、花卉、畜產、台北捷運及悠遊卡六大公司，規則怎麼訂都很麻煩、都有權變，未來乾脆公布辦法，每筆非業務的支出，贊助的地點時間對象理由都公布、公開透明，這也是解決黑暗面的方法。他說，應該要有超越藍綠的做法，「像我們這種沒有派系的人，一進台北市政府，都沒有我們的人，我們也不需要討好別人」。

四大公司：辦法已送市場處討論

對於未來捐款將公開透明，農漁花畜四大公司均回應，已擬定相關捐助辦法，送市場處討論；至於未來捐助金額、捐助流程則要經過董事會同意。悠遊卡公司協理周美里表示，未來會尊重市府規範，並制定捐款金額上限。北捷則表示，公司並沒有在贊助活動。