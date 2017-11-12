〈台北都會〉柯跑大同、松山活動 綠里長冷處理

2017-11-12

〔記者蕭婷方／台北報導〕台北市長柯文哲近日頻砲打中央，不僅令民進黨不滿，更流失基層支持度。台北市長柯文哲昨馬不停蹄連趕三活動，拉抬基層人氣。不過，基層里長並不買單，有別於以往前呼後擁、排隊合照，昨則略顯清冷，就連市府廣邀里長參與文化活動，僅有少數國民黨籍里長買單。

回顧柯文哲三年前甫上任以來出席鄰里活動盛況，除現場支持民眾外，總有許多里長到場相挺，席間主持人還要不停補充唱名，里長更是逢柯必合照、並拍照上網，基層人氣高漲。三年後，柯出席位在大同區的日新國小百年校慶活動，席間與在場里長卻零互動，氣氛冷颼颼。

民進黨籍、建功里里長周志賢表示，大同區三年前為柯文哲大票倉，柯當初競選時自己還於募款餐會上幫忙募了幾百萬，但三年來柯政策頻跳票，只要支持柯文哲就會被里民罵翻，「這次別想幫忙募款，只會力挺民進黨自家人。」現在連市政府找基層里長吃飯，也少有里長願意買單。

還有里長私下反映，柯三年來政績不明，推動社福政策讓高齡支持度銳減，近來連卅五歲至五十歲有經濟壓力的年輕人也開始反彈，「實在很難挺」。

此外，柯昨傍晚也出席民政局首辦的水燈節活動，要與松山區里長在錫口碼頭彩虹橋許願、放水燈。

由於活動有別於以往，民政局還於上週發函，正式邀請松山區卅三名里長共襄盛舉，昨則僅有七名里長參與。柯活動上致詞時，除無黨籍的在地里慈祐里長李祖民外，座位上均是協辦及相關團體、無其他里長；其餘有參與放水燈的六名里長，都是國民黨籍。