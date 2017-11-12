〈台北都會〉台鐵深澳線年虧3千萬 擬分割委外

2017-11-12

〔記者林欣漢／基隆報導〕與台東縣多良車站齊名、被譽為「北台灣最美的臨海支線車站」的台鐵八斗子車站，去年底風光啟用，由於搭乘人數少，台鐵估算深澳線復駛以來，一年約虧損三千萬元，而每年協助分攤一千萬元營運成本的慶陽海洋企業，又因財務困難面臨違約，今年的一千萬元恐怕付不出來，讓營運困難的深澳線雪上加霜，可能要分割後重新委外經營。

台灣鐵路管理局早年為了運輸燃煤，從八斗子闢建深澳線連接瑞芳、水湳洞，二○○七年深澳電廠停機，深澳線全面停駛，直到三年多前配合國立海洋科技博物館開館，深澳線才從瑞芳重新復駛到海科館站，去年底又延駛到八斗子站。

台鐵指出，深澳線從民國一○三年一月恢復營運，由台鐵與海科館共同負擔營運維修費，平均每天有一千餘人次搭乘，每年虧損約三千萬元，目前已收取海科館分攤費用約一九九五萬元；海科館經營管理組主任何林泰說，館方從一○一年五月起與慶陽簽約，合約到一三○年五月止，在三十年期間，慶陽每年必須支付一千萬元的深澳線營運分攤費用給海科館，館方再交給台鐵。

慶陽面臨違約 恐付不出分攤金

未料，慶陽在今年十月爆發財務危機，海洋生態展示館工程停擺，目前還積欠台電約一四○萬元電費，員工薪水也只能以週結方式發放，若無法達成海生館的施工進度，十二月十二日前將面臨解約，今年的一千萬元分攤費可能也付不出來；對此，何林泰說，與慶陽的合約塵埃落定後，會立即與台鐵協商，是否重新委外經營。

立法委員蔡適應表示，曾尋求南仁湖等企業接手營運海科館的意願，業界評估若只有單純營運，可能會賺錢，但如果還要負責興建海生館、分攤深澳線營運等費用，沒有人敢來投標，他正協調教育部、台鐵等單位評估後續事宜，必要時分割後重新委外招商，是可能選項之一。