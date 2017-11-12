〈台北都會〉原民自力造屋 新店溪洲部落重建動工

2017-11-12

打造阿美族生活文化園區

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市新店區新店溪西側的溪洲原住民部落，民國八十六年曾發生大火，當地地勢低窪，後來又因颱風水患造成部落毀壞，重建案談了多年，「卡」在經費分攤而爭議不斷，市府協助在鄰近高處重新打造阿美族生活文化園區，昨終於舉行「自力造屋開工」儀式，溪洲部落頭目黃日華說，感謝各界協助，最快在明年底遷入新居。

阿美族生活文化園區籌建過程一波三折，溪洲部落在二十年前發生火災，居民重建後，因為地勢低窪，遇颱風豪雨就淹水兩層樓高，市府考量居民安危，決定重建規劃，租用毗鄰部落的兩公頃國有地，公共設施約五千萬元由市府負擔，家屋興建工程費由市府負擔三分之一、卅四戶住戶自備三分之一、另向銀行貸款三分之一，但大部分的原住民無力負擔，市府與原住民對興建房舍費用分攤比例、銀行貸款成數等細節無法達成共識。

和碩董事長慨捐3000萬材料費

學者夏鑄九後來建議市府，站在照顧原住民的立場，採取「自力造屋」和「社會住宅」的精神，減輕弱勢原住民的負擔，市府原本指望行政院原住民族委員會補助三千萬元，但最後只獲九百萬元，後來由和碩董事長童子賢慷慨捐款三千萬元支付興建材料費，工程才順利推動。

溪洲阿美族生活文化園區昨舉行自力造屋開工儀式，黃日華與其他長老祈福，族人設計阿美族傳統民族植物「樹藤」，邀請來賓在樹藤上綁繫不同顏色的絲帶，象徵聚合、祝福的意涵。

市長朱立倫感謝童子賢的慷慨解囊及各界協助，他致詞時也調侃原民會主委夷將．拔路兒，表示夷將．拔路兒曾是新北市議員，新北市沒了原住民博物館，希望在其他部分多多幫忙新北市。

市府副秘書長邱敬斌表示，阿美族生活文化園區家屋工期約二百四十天，預計明年七月完工；黃日華說，溪洲部落的原住民多具備土木專長，會積極參與興建，故名「自力造屋」，大家同心協力蓋好自己的房子。