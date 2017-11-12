〈北部〉森川里海小旅行 私房地景吸客

2017-11-12

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣瑞穗生態教育館展出「里山在山裡」特展，以豐坪溪流域的里山故事為例，述說里山倡議的核心理念與價值，花蓮林區管理處即日起也一連舉辦八場森川里海小旅行，共分「川海」、「縱谷」兩線，邀民眾實際走訪友善生態的社區部落。

花蓮豐濱鄉港口部落、富里鄉吉拉米代部落等地，借鏡日本里山倡議推動經驗，發展出獨特的人與環境永續共生經營理念，「人與自然和諧共處」的成功案例，還曾吸引日本里山倡議研究者中村伸之等專家學者造訪花蓮，了解台灣里山深化過程。

瑞穗生態教育館即日起展出「里山在山裡」特展，介紹花蓮林田山林業文化園區、大農大富平地森林園區、石梯坪水梯田、新社噶瑪蘭部落及復興無菸部落等地，推動里山倡議的經驗與友善環境的耕作方式。

花蓮林管處另也安排「川海線」與「縱谷線」兩大旅遊路線，邀請民眾探訪花蓮私房地景，以濕地、溪流及海洋為主題的「川海線」，將前往美崙溪口觀察溪流生態、拜訪花蓮溪口國家重要濕地及近距離接觸新社水梯田美景，了解河流在森林與大海間扮演的重要性。

「縱谷線」則著重猛禽、農耕與原住民文化，民眾可體驗山里部落苧麻抽絲、北林三村追鷹及南安部落農耕文化、透過觀察鳥類、兩棲類與爬蟲類等物種，了解社區、部落實踐里山精神的生活方式。花蓮林管處表示，八場森川里海小旅行活動即日起開放報名，參與三場以上活動將送限定版獎品，詳情可電洽03-8876631或至官網查詢。