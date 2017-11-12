〈北部〉新竹州廳90歲 眾星開唱狂歡夜

2017-11-12

〔記者蔡彰盛、蔡孟尚／綜合報導〕新竹州廳九十歲了，新竹市政府昨晚在市府前舉辦慶生晚會「州廳狂歡夜」，電音派對、新竹青年國樂團輪番上陣，藝人鼓鼓、魏如萱、丁噹精彩壓軸，熱情觀眾嗨翻全場！

新竹市長林智堅表示，「新竹州廳是一個造夢、圓夢的基地」，將持續替市民打造更幸福的生活環境，復甦中的年輕古城即將再現風華。

林智堅表示，新竹州廳歷經二次世界大戰的轟炸、新竹縣市合併與分家，見證新竹科學園區設立及新竹市第四十四萬人口的誕生，陪伴新竹人九十個年頭，是屬於這座城市的共同記憶。

林智堅說，「州廳九十」系列活動近半個月來，每天都有孩子在大廳塗鴉，彩繪出想像中的新竹市政府；來自各地的觀光客，欣賞州廳建築工藝之美；夜晚有戶外光雕秀點亮州廳；「小小市長體驗營」則邀請八十名小朋友進到辦公室，體驗市長的日常。

新竹縣竹北市新瓦屋客家文化保存區，昨天則舉辦「十三好市集」耕讀生活趣活動，國民黨中央委員連勝文與妻子蔡依珊也應邀參加，兩人對新竹小農生產的有機無毒蔬果相當感興趣，買了不少帶回去跟親友分享。

新竹縣長邱鏡淳說，新瓦屋客家文化保存園區每週六推出「十三好市集」，販售來自新竹縣十三個鄉鎮市的有機無毒農特產和手作文創產品，受到消費者的肯定。