〈北部〉大溪仁義里直立式菜架 打造街角菜園

2017-11-12

〔記者周敏鴻／大溪報導〕大溪區仁義里里長黃禎打算以自己的房子做為「街角故事館」，展示居民參與才藝班的各種成果，他在故事館旁的牆邊裝設多個直立式菜架，打造「街角菜園」供居民種植芥菜、韭菜等蔬菜，希望成為示範菜園並推動直立式菜架，帶動鄰里一起加入開心農場行列。

不佔空間 30公分寬就可架設

位於大溪區介壽路巷弄內的仁義里街角故事館，目前仍在籌備階段，但牆邊的街角菜園已率先啟用，五個直立式菜架種植的芥菜、韭菜、青蔥等，都供作仁義里共餐服務的食材；黃禎說，隨著社會快速發展，居民要尋找大片空地種菜愈來愈不容易，因此他請教專家並不斷嘗試，終於設計出每座成本約需一萬元的「直立式菜架」，只要佔用約○．三公尺寬、一．二公尺長的圍牆旁土地，架起一．五公尺寬、一．二公尺長的菜架，就能擁有一．八平方公尺的種菜面積。

沙土埋水管 同時澆灌、施肥

「直立式菜架」是用木頭搭成的長方體框架，內墊先舖上一層不織布，再一層層倒入混有培土的沙土，每一層沙土之間都會埋入一段透水管，黃禎說，供水馬達會將灌溉水源送入透水管，等到透水管充滿水後，就會慢慢讓水源滲出達到灌溉效果，另於灌溉水源內加入營養液，還能輕鬆解決施肥需求，而供水馬達透過街角故事館屋頂的太陽能板供電，灌溉水源則來自街角故事館收集的雨水，充分利用綠能、響應環保。

黃禎說，希望這座「街角菜園」只是起點、做為示範之用，讓居民有機會認識直立式菜架的便利性，未來可以響應在自家圍牆邊，以這樣的模式搭建「直立式菜架」，一起享受自己種菜的種種好處。