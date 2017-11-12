〈中部〉新社花海開幕 首日遊客達8萬人次

2017-11-12

為期16天 回歸自然樸實花田風光

〔記者李忠憲／台中報導〕新社花海節昨日開幕，首日就湧入約八萬人次！今年除了有向日葵、波斯菊等花田外，主辦單位更在白色蕎麥花田布置韓劇劇中場景，吸引不少民眾拍照，另外還有罕見的高粱田，十分吸睛。主辦單位表示，為期十六天的花海回歸以往的自然樸實，歡迎民眾前來。

與花毯節分家 交通順暢不塞車

農委會種苗改良場十二年前就因新社花海聞名國內外，市府舉辦的台中國際花毯節，多年前就與新社花海合辦，因此吸引大量人潮。只是人潮不代表錢潮，大塞車成為當地人夢魘，為此，市府去年將花毯節移至后里，分家後的新社花海人潮也開始減少，解決長年來的交通問題。

昨開幕首日雖然沒有陽光，下午更飄起毛毛雨，卻不減遊客興致，至中午為止就有四萬人次到訪，傍晚五點達到八萬人次，與去年相同。交通也大致順暢，停車場沒有停滿車。

白色蕎麥花田、高粱田 拍照熱點

農委會種苗改良場表示，今年花海面積約卅一公頃，包括景觀撒種區、精緻花草區、主題區、展場區等；特別規劃有如韓劇「鬼怪」場景的白色蕎麥花田，另也種植罕見的高粱田，收成的種子將賣給金門。花卉中除了波斯菊、向日葵、鼠尾草等，更有種植上百種蔬菜及香草的「可食地景」等，十分吸睛，成為民眾拍照熱門地點。

市長林佳龍、農委會主委林聰賢等人到場參加開幕，林佳龍表示，新社目前正在申請「國際慢城」認證，也是行政院客委會「浪漫台三線」計畫起點。過去花海搭配花毯節等活動，人數爆滿，造成塞車、居民不便，現在轉型，要帶遊客深度旅遊。新社花海結合大自然設計大地桌布，不希望過度人工化，愈自然愈好，希望遊客抱著慢遊、慢食及慢活的心情，造訪新社花海。

民眾王小姐說，她到訪新社花海多次，今年雖看似沒主題，但簡單、大面積的花景，人潮不多，更能好好地賞花、看風景，她覺得很棒。