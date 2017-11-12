〈中部〉黃丹怡、張志銘涉貪 綠營移送議處

2017-11-12

〔記者謝介裕／南投報導〕要刮別人的鬍子，先把自己的刮乾淨﹗民進黨南投縣黨部執行委員會開會討論後，決定不等司法審理結果，將涉貪的竹山鎮長黃丹怡及縣議員張志銘兩人移送評議委員會，並敲定十六日讓兩人前來說明，再連同其答辯資料，一併呈報黨中央中評會，由中評會決議。

竹山鎮的黨籍縣議員張志銘涉及浮報三十六萬元的助理費，九月間遭檢調依貪污罪嫌，諭令十萬元交保後；近日鎮長黃丹怡也因涉及收取工程回扣案，同樣遭檢調依貪污罪嫌，諭令二十萬元交保，嚴重衝擊社會對綠營的觀感。

繼黃丹怡召開記者會聲明自身清白後，昨張志銘也發出新聞稿自清，並表示，希望縣黨部在作任何處分以前，讓他與黃丹怡都能有為自己清白辯解、說明的機會，而他將以真金不怕火煉的態度，坦然面對司法調查，同時也不放棄參選下屆竹山鎮長，將繼續以「能力和認真」來取得鄉親對他的支持。

民進黨南投縣黨部主委暨縣議員陳昭煜指出，執行委員會召開期間，的確有部分的人認為兩人所涉案件，目前都還在調查中，連起訴都沒有，建議等到司法審理結果再作議處。陳昭煜也說，經執行委員會討論後，決定依黨章相關規定，對兩人作出「停權處分」的建議，但最終結果仍有待黨中央中評會決定，盼兩人能體諒黨部立場。