〈中部〉彰市第二納骨塔弊案涉收賄 民政課長收押

2017-11-12

楊惟欽遭調查站連夜帶回

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化市公所第一公墓第二納骨塔第一期一樓工程驚傳收賄弊端，檢調十日搜索市公所、市代表會，帶回十名關係人偵訊，承辦該業務的民政課長林宏柏列為被告，檢方懷疑他對於案情有所保留，以有串證及煙滅證據之虞聲押，昨天下午被法官裁定羈押禁見，其餘人員均請回。

另，全案最重要關係人，也就是代表會主席楊惟欽昨晚返國，立即被航警局留置，彰化縣調查站連夜將他帶回。

包商承認送錢某些人

本案起因於彰化市公所第一公墓第二納骨塔新建工程，有民眾向縣調站檢舉，代表會成立該工程的「監督小組」，對於承辦業務的課員及承包廠商百般刁難，廠商為求過關，因此花錢了事。

彰化縣調查站根據吳姓承包商公司查扣的帳冊，查出彰化市第二納骨塔第一期一樓工程疑似也有工程回扣弊情，吳姓包商已承認送錢給某些人並吐露部分內情，但檢方認定民政課長林宏柏供詞有所保留，有煙滅證據及串證之虞，因此聲請羈押，昨下午彰化地院召開聲押庭，法官裁定羈押禁見。

邱建富獲諭知請回

市長邱建富昨凌晨獲諭知請回，鬆了一口氣。他透過臉書說「是以證人身分出席說明！本案偵辦過程均全力配合，如有員工涉及不法，將配合司法機關調查，絕不護短；如涉有行政責任，公所將主動追究，同時期盼司法機關勿枉勿縱，儘速釐清真相！」