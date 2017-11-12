〈中部〉收回中興新村省府宿舍 兩種住民優先

2017-11-12

空屋及非法住民優先收回

〔記者陳鳳麗／南投報導〕現仍住在中興新村省府宿舍的退休員工或其配偶，近來陸續收到中科管理局的存證信函，要求在今年十二月底前遷出後將房舍返還，很多住戶眼看時間逼近卻不知何去何從而憂慮難安。中科管理局表示，今年寄出多波的存證信函，但該局仍會考量到現住戶住的權利，將先以空屋和不合法住民為優先收回對象。

近來仍住在省府宿舍的省府退休員工陸續收到存證信函，指中科管理局依行政院人事行政局函釋，在民國七十二年四月廿九日事務管理規則修正前或後配住宿舍者，該宿舍是職務宿舍，退休時就終止其住宿資格，請其結清水電等費用，十二月三十一日前遷出再歸還房舍。

據透露，住在單身宿舍的退休老員工，收到存證信函後心情鬱卒，因為習慣了中興生活圈，搬去他處很難適應，讓其親友擔心老人家會為此事而想不開。

中科︰其餘暫不強制處理

中科管理局局長陳銘煌回應，該局今年分數波寄出存證信函，針對退休仍住在宿舍的住戶寄發，但先前已有立委關注此問題，要求必須保障退休老公務員住的權利，因此目前該局優先處理的是無人住的空戶，或不符資格的住戶，即原住在此處的退休省府員工和其配偶均死亡，其成年的兒女仍佔住甚至轉租他人者，為優先處理對象，其餘的暫不會強制處理，請收到存證信函的住戶，提供相關證明文件跟該局聯絡，讓承辦人員給予協助。

陳銘煌也說，中興省府宿舍合計二四二七戶，目前已回收空出的房舍約九百多戶，剩下的住戶約一千五百戶，因為興建年份和入住資格不同，處理方式也不一樣，但這裡住民平均年齡高達八十歲，老人家在此生活久了，政府不會讓這群老退休人員流離失所。