〈中部〉定位文化古蹟 虎尾涌翠閣活化開幕

2017-11-12

〔記者廖淑玲／雲林報導〕不當咖啡簡餐或文創店，經過半年的試營運，虎尾涌翠閣昨天正式開幕，以「一千年一夜／月湧．翠閣」為主題，結合南管、水墨、油畫等創作，讓大家體驗浪漫又夢幻的晚間開場。

日治時期的官方招待所

希望不只是讓遊客停留在拍照、打卡的階段，涌翠閣昨天開幕，特別選擇在傍晚七點鐘，帶領遊客及社區民眾體驗深層的文化內涵。

虎尾鎮水源路的涌翠閣，是日治時街役場（相當於今日鄉鎮市公所）招待所，去年初完成修復後，閒置一段時期終於由經營高雄橋仔頭白屋已屆九年的台灣藝術發展協會承租，以美學教育與文化傳承為經營理念，定位文化古蹟而不只是咖啡店。

策展人劉衣杰指出，台灣的古蹟不乏淪為咖啡簡餐店賣文創，充其量只是公共建設的裝飾品，但涌翠閣希望以藝術引領古蹟美學思考，用藝術創作主導空間配置，讓親民化的藝文重新連結與再現土地與人民的歷史記憶，尤其一般展場作品都是「禁止觸摸」，但在涌翠閣裡，則是歡迎觀眾與遊客到古蹟來一起玩藝術。

藝術親民化 遊客一起來玩

昨天的開幕展結合水墨畫、油畫，現場佈置絲絲縷縷的裝置藝術，十分浪漫，舞者隨著南管如歌如訴的音樂擺動，穿梭在如絲如縷的作品中，有如當代與古典薈萃，陪伴雲林在地民眾與藝文界的朋友，在南管梨園戲的樂音吟唱中共度美好夜晚。

涌翠閣建於日昭和十四年（一九三九年），民國一○一年雲林縣府投入調查研究及規劃設計，一○三年二月展開修復，一○四年初完工，修復總經費二千二百萬。