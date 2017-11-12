〈中部〉650號蒸汽火車頭 蒜頭糖廠復駛

2017-11-12

89年歷史 斥資905萬元修復

〔記者林宜樟／嘉義報導〕已有八十九年歷史的台糖五分車六五○號蒸汽火車頭，經嘉義縣文化觀光局爭取文化部補助九○五萬元修復，蒸汽火車頭採台灣罕見的燃煤方式為動力，昨天在蒜頭糖廠復駛，蒸汽火車頭捐贈者日本人伊藤一己到場見證歷史一刻，他感動地說：「終於達成在嘉南平原行駛的約定！」

日人捐贈回台 相隔14年達成重生約定

六五○號蒸汽火車頭是公元一九二八年八月由德國Koppel廠製造，台糖公司買來後使用於蒜頭糖廠運輸，因性能突出，造型獨特，有「蒸汽火車界的賓士」之稱，一九七○年左右功成身退，由日本東北興業株式會社買走後，放在宮城縣藏王町展示，後來由熱愛台灣鐵道文化的伊藤一己買下。

二○○三年，時任中華民國鐵道文化協會理事長的許乃懿與伊藤一己溝通後，伊藤願捐贈運回台灣，條件是要再看到六五○號蒸汽火車頭在嘉南平原行駛；兩年前，嘉縣文化觀光局爭取文化部經費九○五萬元修復，由於燃煤蒸汽火車已少見，修復困難，經許乃懿、台鐵退休員工郭約義、鐵道專家洪致文、交通部鐵路改建工程局工程司謝明勳等人協助，終於完成修復。

昨天，嘉義縣長張花冠、伊藤一己等人開心坐上蒸汽火車，伊藤感動地說「十四年的約定達成，真的好感動」；只是當張花冠向外揮手時，被燃煤產生的黑色蒸汽噴得滿臉黑點，她笑說，來搭耗資千萬元修復的蒸汽火車還可自動上妝，相當值得，「以後票價可能要賣貴一點」。

擬規劃路線從蒜糖連接到高鐵站

嘉義縣府規劃未來讓蒸汽火車路線從蒜頭糖廠連接到高鐵嘉義站，呈現「最慢的火車接最快的火車」特色，已列入政院前瞻基礎建設計畫「軌道建設」項目；但蒸汽火車採燃煤動力，有空污問題，文化觀光局長許有仁指出，本次活動採一次性節慶申請行駛，未來培訓司機員及規劃行駛路線、時間後，將依「文化資產保存法」專案申請行駛於路面。