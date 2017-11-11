〈南部〉二行程機車汰換補助 盼比照哈瑪星

2017-11-11

參與盛典補助45000元

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市二行程機車還剩廿一萬餘輛，市議員建議比照哈瑪星的高額補貼，在特定區域鼓勵二行程機車汰換；環保局明確表示明年繼續補貼，但仍以全市一致標準為原則，若財源許可，會審慎評估提高額度。

市議員陳信瑜、李柏毅昨在議會總質詢陸續針對二行程機車汰換補貼提建議，陳信瑜希望為前鎮與小港區民爭取，李柏毅則評估在高雄捷運沿線辦理，兩人都盼能比照哈瑪星的高額補貼標準。

環署與市府貼32000元

陳信瑜指出，包括環保署與高市府補助，高雄市民汰換二行程機車並換購電動機車，最高可獲三萬兩千元，哈瑪星因參與生態交通全球盛典，最高可獲四萬五千元；因補貼較多，哈瑪星居民在活動期間共添購三二二輛電動車，二行程機車報廢與回收也達該區六十三％，成效頗顯著。

她具體建議，前鎮與小港長期受空污影響，且不少民眾使用二行程機車，如果把補貼哈瑪星的標準用於這兩區，應能誘使居民提高汰換二行程機車意願，進而適度減少空污來源。

李柏毅則認為，可以高雄捷運沿線為補貼重點，以哈瑪星的標準刺激民眾汰換老舊機車，與捷運串連成為綠色運具空間。

環保局長蔡孟裕說明，二行程汰換並購置電動機車補貼包含中央與地方，環保署補貼全台一致，各地方政府則搭配不同額度，高市目前汰換並購置電動機車，最高補助一萬五千元。

環局允評估提高額度

他明確表示，明年度仍會繼續辦理相關補貼，最高額度不會低於今年的一萬五千元，如果財源夠、會審慎評估提高額度，原則上全市標準仍會一致。環保局統計，今年前十月共汰換六○八五一部二行程機車，至今年十月底還剩下廿一萬三九九九部。