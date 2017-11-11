〈南部〉2大廠屏東徵才 最少可領30K

2017-11-11

〔記者侯承旭／屏東報導〕屏東縣近來有中北部廠商南下投資設廠，並陸續進入徵才高峰期，縣府勞工處透露，最基層的人力每個月可領三萬元。

人力需求總共1800人

近來包括上櫃公司元晶太陽能與興櫃公司巧新科技都到屏東投資設廠，需求人力分別達一千人及八百人，兩家企業已陸續徵才。行政院長賴清德昨天表示，希望上市櫃公司的起薪能夠高一點，「三萬元以下太低了」。

勞工處長林德輝表示，元晶與巧新的中高階幹部與基層人力都在積極招募，最低階的人員起薪都在兩萬八千元左右，若再加上各類津貼，每個月可領到三萬元。

巧新開出的福利包括員工分紅、子女教育獎學金、員工宿舍、入宅禮金等；元晶太陽能的福利則有員工分紅、員工認股、員工宿舍、員工旅遊等。

元晶太陽能管理高層前天主動拜會勞工處，透露希望明年一月底前能招募至少三百人，期盼縣府能協助徵才，並允諾屏東廠可獨立成立企業工會與職工福利委員會，保障員工權益。

縣府預計明年一月針對新設企業與擴廠企業舉辦聯合徵才，職缺至少一千個，利用農曆年的轉職潮鼓勵年輕人返鄉就業。

林德輝指出，外縣市到屏東設廠的企業，不僅職缺多，提供的薪資待遇與福利也較優渥，這對長期低迷的薪資有「點火作用」，勢必對其他只提供最低工資的企業形成壓力。