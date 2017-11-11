〈南部〉鐵花商圈招商流標3次 議員嫌台鐵租金高

2017-11-11

台東縣府請立委與台鐵協商

〔記者張存薇／台東報導〕台東市鐵花特色商圈招商流標三次，目前僅一棟建築順利招租，議員洪宗楷、吳秀華昨天直指付一個月要付五十萬元給地主「台鐵」，一年六百萬元的費用都是縣府「買單」，要求縣府趕快與台鐵協商，觀光旅遊處長江慧卿說明，有潛在廠商有進駐意願，會再努力招商，也會請立委與台鐵協商，希望能降低租金。

台東市鐵花特色商圈共有四棟整修過的日式建築、中央補助整修經費約一億元，再加上靠近鐵花路的三棟倉庫，面積共兩千兩百四十七坪，洪宗楷說，原民處在鐵花商圈的「波浪屋」一年付給台鐵租金兩百多萬元、目前有七格完成招商，但觀旅處的四棟日式宿舍租金一年近六百萬元，在未順利招商前，縣府都是「零收入」，鐵花特色商圈租金從去年四月開始支付給台鐵，已付出八、九百萬元，剩下三棟月租金加營業權利金恐超過十萬元，萬一再標租不出去，縣府應提配套措施。

3日式宿舍 將持續上網招商

吳秀華也說，台東市最熱鬧的中華路商圈月租金都沒有十萬元，台鐵虧欠台東人太多，應該可以談回饋鄉親的做法，如果租金不降，未來還是可能再流標。

根據觀旅處資料，剩下三棟日式宿舍建坪最大的是一百卅五坪，月租金為九萬四千六百元，最便宜的月租金底價則為五萬七千元，使用範圍包括戶外廣場，得標廠商另須繳最少營業額二％的權利金，預計下個星期會再公開招標。

江慧卿說明，台鐵以公告地價方式計算租金，強調是全國統一標準，但租金真的有點高，將請立委協調是否可降價，此外，另外三棟會持續上網招商，也有潛在廠商有意投標，希望年底前順利招租。