〈南部〉台61線七股至十份段 今晚6點通車

2017-11-11

從雲林可直抵十份交流道

〔記者楊金城／七股報導〕好消息，台六十一線西濱快速公路七股交流道到十份交流道路段，完成三階段履勘合格，將在今天下午六點開放通車，台六十一線從雲林可直抵台南七股區十份交流道。

上午11點半 賴清德主持通車典禮

今天上午十一點半，公路總局並將在十份交流道北上路段舉行通車典禮，由行政院長賴清德主持。

開放通車路段由七股交流道至十份交流道的七．一四公里，工程總建設經費約三十八．一億元，道路寬度為廿二．八公尺並配置雙向雙車道，橋下兩側為之前西濱計畫完成的南一七三甲線混合車道，標準寬度六．五公尺。

出海口段七股溪橋 為特色景觀橋

通車路段跨越七股溪進入七股潟湖的出海口段興建的台六十一線七股溪橋，全長四百廿公尺，採大跨距興建，橋上有觀景台、人行步道，可讓遊客眺望潟湖，成為特色景觀橋，被網路票選為最美麗公路之一。

公路總局西濱南區臨時工程處說，本通車路段原規劃期程在一○七年完成，經工程團隊全力以赴，整整提早一年完工通車，七股交流道到十份交流道路段通車後，代表採高架興建的台六十一線西濱南部路段全部完工。此路段並且是國內道路工程碳足跡查證首例，取得ISO/TS 14067 : 2013及PAS 2050 : 2011兩項標準之證書，建置工程碳足跡參數資料庫，藉由工程減碳推動產業節能減碳之目標。

通車後，台六十一線與台南市道一七三線及一七六線構成交通路網，可銜接台南市區及國八至中山高，並串聯台南濱海地區各觀光景點。未來將再興建台六十一線曾文溪大橋，往南再連接至安南區台江大道，完成大台南區三縱三橫主要道路網絡，帶動大台南地區的整體發展。