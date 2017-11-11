〈南部〉蘭嶼拚觀光 擬納自然人文生態景觀區

2017-11-11

台東縣府將與地方座談 了解意願

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣蘭嶼鄉每年遊客量超過十萬人次，縣議員黃天德昨天在議會質詢時指出，雖然在地已培育卅、四十位導覽解說員，但都被外縣市旅行社一條龍式導覽賺走觀光財，觀光旅遊處長江慧卿表示，將研議蘭嶼鄉劃設「自然人文生態景觀區」，協助蘭嶼發展觀光，會盡快與在地鄉親座談，了解地方意願。

蘭嶼鄉因獨特的人文特色及海洋風情吸引人，民國一○二年起，每年遊客量都超過十萬人次，今年迄今也有十二萬三千多人次。

黃天德說，蘭嶼島上的導覽解說工作被旅行社壟斷，在地雖然培訓了解說員、卻無法提供服務及增加在地收入，此外，民宿因土地、建物問題無法取得使用執照或建照，希望中央針對離島地區因地制宜設定輔導辦法，協助蘭嶼觀光發展及在地就業。

將可收取觀光保育費 專款專用

江慧卿說明，交通部觀光局已預告「觀光地區與風景特定區及自然人文生態景觀區觀光保育費收取辦法」草案，最快年底可上路，年旅客人數在十萬人次以下，每人可收觀光保育費卅至六十元，十萬人以上未達五十萬人者，可收六十到一百廿元，蘭嶼必須先劃入自然人文生態景觀區，才能針對觀光發展有限制及規範，並收費後專款專用於蘭嶼，原本十月中要到蘭嶼與鄉親座談、了解鄉親意願，但因豪雨無法成行，最快天氣穩定、明年三月會再赴蘭嶼與鄉親座談。

黃天德強調，居民擔心劃入「自然人文生態景觀區」後，會像被劃入國家公園或風景區管理處的地區，處處受限、處處不便，甚至連上山耕作、下海捕魚都被限制，因為目前觀光局僅公告草案，希望縣府能詳細說明劃設後的狀況，減低民眾疑慮。