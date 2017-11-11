〈南部〉《機車密度全國最高》屏警建議安全帽分級配戴

2017-11-11

參考國外做法 依排氣量制定分級

〔記者李立法／屏東報導〕屏東縣機車密度全國最高，去年底每一千人有七百三十五輛機車，屏東縣警局日前於全國道安會報中建請中央將安全帽採分級制，依騎乘機車排氣量配戴不同等級的安全帽，以發揮防護效果；安全帽業者及一般民眾對於這樣的提案，反應兩極。

屏警交通隊指出，國內市售安全帽大致分為半罩式、四分之三式及全罩式等三款，因夏天炎熱，半罩式安全帽透風性較佳，配戴的人最多，連機車商搭配的購車贈品也多半是半罩式安全帽，缺乏分級配戴觀念，也不重視安全帽使用年限。

員警處理車禍時常發現因安全帽防護不足所造成的傷害，機車騎乘速度越快，撞飛安全帽的機率越高，審視鄰近國家，澳門有《摩托車頭盔使用安全指引》，並訂定「核准輕型及重型摩托車駕駛員及乘客使用的頭盔型號制度」；日本則規定五十CC以下輕型機車才可配戴半罩式安全帽，且最高速限為時速三十公里。

交通隊於是建請中央參考國外做法，依據機車排氣量來制定安全帽的使用係數，並將安全帽的製造年份、使用年限、材質等產品資料印於明顯處，供消費者依照需求選購。

有業者贊成分級 民眾︰強制惹怨

屏東市安全帽專賣店黃姓業者指出，他贊成安全帽分級配戴，因機車排氣量越大、速度越快，應配戴防護效果更好的安全帽，至於是否硬性規定安全帽使用年限，因影響層面大，須審慎評估。

陳姓女騎士說，騎機車接送小孩是生活的一部份，大人可以忍受全罩式安全帽的悶熱，但小朋友受不了，強制分級會激出民怨。

許姓民眾說，輕型機車時速也能破百，以排汽量作為安全帽分級配戴依據，意義不大，命是自己的，個人去選擇安全帽類型，政府不必硬性規定。