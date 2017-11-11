〈台北都會〉齊柏林紀念館選址 柯挨批敷衍

2017-11-11

議員︰美軍宿舍交通不便

〔記者黃建豪／台北報導〕「看見台灣」導演齊柏林今年六月不幸罹難，雲門舞集創辦人林懷民曾找上台北市長柯文哲，盼協助在台北市設置齊柏林紀念館。但民進黨市議員顏聖冠指出，台北市政府竟找陽明山上美軍宿舍的二十幾坪蚊子館空間，不僅交通條件差，租金還高達二十幾萬元，「摸摸良心，說得過去嗎？」柯文哲因此承諾，將重新整理市有可利用空間，再提供齊柏林公司挑選。

柯文哲坦承，林懷民曾向他請託，協助設置齊柏林紀念館一事，他則交代給文化局。文化局長鍾永豐表示，收到指示後，已盤整市府可利用空間，提供給齊柏林的公司參考。

20幾坪月租還要20幾萬

但顏聖冠指出，齊柏林過世到現在快半年，市府找的地方是只有二十幾坪使用空間的陽明山美軍宿舍，場地偏僻到車子都上不去 ，一個月租金還要二十幾萬，且齊柏林過世後還負債三千萬元，「他對台灣那麼大的貢獻，市府免費提供場地都來不及了，你們摸摸良心，說得過去嗎？」

柯允盤整可用空間 供挑選

柯文哲辯解稱，這件事他靠追蹤系統交代下去後，沒有再問對方，因為沒有消息就是好消息，他以為都解決掉了，之後會再處理。柯文哲還指，是文化局作法不好。顏則痛批敷衍︰「你自己沒有去關心。」

顏聖冠最後要求，北市府未來尋找齊柏林紀念館場地，必須是在市中心，且交通便利、空間大小適度。

柯文哲則承諾，會將台北市可以用的場地都整理出來，提供給他們，「我會找啦！」