〈台北都會〉焚化廠回饋券 58里沒發完

2017-11-11

里長︰人力不足

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市環境保護局今年首度辦理售電回饋，對象為內湖、南港、文山、士林及北投區里民，採專用垃圾袋抵價券及商品券各半發給，引起里長批評為小錢勞師動眾。檢視發放五區的一百九十五個里中，有五十八個里發放未完成，先繳回改由環保局接續發放，又以士林區卅七里居冠。

士林區里長表示，發放有價證券並非里長的職責，外加兩個月的發放時間過於費時，里內人力也短缺，只能協助發放三至五日，這是里內達成的決議。

北市去年一月十三日公告修正「垃圾焚化廠回饋地方自治條例」，增加「售電及代處理垃圾收入回饋」，每焚化一公噸垃圾提列一百元，以各回饋區設籍人數分配，直接回饋里民，發給「專用垃圾袋抵價券」及「7-Eleven商品卡」，其中內湖、南港區每人可領取卅五元「專用垃圾袋抵價券」及卅八元「7-Eleven商品卡」；文山區可領九十元垃圾袋抵價券、九十九元商品卡；北投、士林區可領六十五元垃圾袋抵價券及七十一元商品卡。定於九月廿日起配送至協助發放的里辦公處，十一月廿日截止受領。過程有里長批評，為二百元不到的小額回饋勞師動眾，不僅不符比例，更造成里辦公處負擔。

環保局表示，目前合計已發放七成三，部分里長可能有里內事務考量，所以先改由環保局於各區清潔隊接續發放，其餘一百三十七里則由里辦繼續自行發放，售電回饋發放截至十一月廿日下午六時止。