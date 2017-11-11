〈台北都會〉低賣綠電高價付電費 市府年多花2.1億

2017-11-11

〔記者蕭婷方、林菁樺／台北報導〕北市議員洪健益昨於議會總質詢時指出，北市學校用電量若由焚化廠加上北市太陽能發電供給明明足夠，卻將綠電便宜賣給台電，若以一○四年度用電量一億四千萬度計算，低價售電、高價買差額高達二．一億元。對此，市長柯文哲表示，將會與台電談判。

議員︰綠電夠卻被台電賺差價

洪健益調閱北市環保局資料指出，分別加總內湖、木柵與北投三座焚化廠的發電、售電數據，北市平均售電單價越來越低，自一○一年每度平均一．九五元，至今年十月為止只剩一．七六元；不過，教育局歷年平均電費卻不減反增，一○一年每度平均三．三元，去年底就提高到三．三二元，痛批市府被台電白賺差價。

洪健益更以一○四年估算，該年度學校用電量約一億四千萬度計算價差，一度電要價三．三六元，而焚化廠售電量一億九千萬度、每度售價二．一二元計，每度價差一．二四元，估算當年就被台電白賺價差二．一億元公帑。

洪健益批，對比教育局所屬學校用電量與北市焚化廠售電量，綠電供給足夠，卻讓台電白賺，要市長柯文哲好好想想，「這筆生意真的划算」？

市府︰修法後有空間 會去談判

對此環保局長劉銘龍說明，之前與相關局處有跟台電談判，因法律限制未果；今年電業法修正案通過，應該有討論空間。產發局局長林崇傑回應，會與幾個局處合作來談。

台電︰費率由能源局訂定

對此，台電昨表示，目前各縣市垃圾焚化廠的電力，都是依據汽電共生系統實施辦法規定，與台電簽訂購售電契約，費率是由經濟部能源局訂定及公告，且一體適用所有汽電共生業者。台電也進一步解釋，依據相關規定，汽電共生的收購費率會隨著電價連動，近年電價多次調降，汽電共生價格也因此跟著調低。台電強調，如果台北市政府有需要，也樂意溝通說明。