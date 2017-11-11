〈台北都會〉外木山建天然氣接收站 林右昌：支持

2017-11-11

預計投入2500億 填海造陸30公頃

〔記者俞肇福、林欣漢／基隆報導〕台電協和火力發電廠機組老舊，面臨屆齡除役，台電擬在外木山漁港興建天然氣接收站，中央預計投入二千五百億元，填海造陸三十公頃做為天然氣卸儲設施，正辦理可行性評估。無黨籍議員張耿輝昨天質詢此事，他質疑地點不適當，附近有油槽及貨輪航道，萬一貨輪失事碰撞起火，後果不堪設想；但基隆市長林右昌表示，這是地方轉型的機會，等建好之後，就有深水港的空間了。

議員：貨輪航道及油槽 憂碰撞

張耿輝質詢說，前總統蔣經國任內，曾計畫在外木山建深水港，後來沒下文，未料事隔三十年後，如今竟變成要興建液化天然氣（LNG）接收站，基隆人能接受嗎？他認為，附近有中油油槽，也是貨輪進出航道，他並非反對，但提醒地點不恰當、要慎重。

市議員施世明支持協和發電廠從燃煤轉為燃氣，這是對基隆的大利多，對基隆的污染也大為減少，但他抱怨台電在評估過程中未通知市議會，有藐視議會之嫌。

林右昌答覆說，協和發電廠是基隆最大的污染源，今年三月跳電產生黑雲，車輛佈滿黑點落塵，大家都記憶猶新，轉為天然氣可大幅降低污染，還能增加一座地方殷切期盼的深水碼頭，他樂觀其成。

林右昌：未來才有深水港空間

林右昌說，全案仍在評估階段，據他了解，中央政府要投入二千五百億元在外海填海造陸，這個先做好了，才有深水碼頭的空間，會要求台電依據相關法令完成一切程序。

台電規劃與港務公司合作，在外木山外海構築西海堤、北海堤、東海堤，圍築約卅公頃的新生地，設置液化天然氣卸儲設施供氣，同時增設外港，提供更多港埠運作空間，計畫在現有港區外側延建東防波堤及新建西防波堤，以構成外港港域。