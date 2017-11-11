〈台北都會〉數位悠遊卡 拚年底上市

2017-11-11

〔記者黃建豪／台北報導〕悠遊卡公司與金融監督管理委員會在今年九月，因數位悠遊卡是屬於電子票證或電子支付認定問題隔空交火，悠遊卡公司已於十月底去函金管會，預計今年底就要讓記名的電子票證數位悠遊卡上市。

不同於電信悠遊卡或未來的手機悠遊卡，數位悠遊卡將不具有搭乘捷運、公車或超商消費的實體交易功能，僅鎖定網路交易市場，但同樣有以加值一萬元、單筆交易一千元為上限的限制。悠遊卡公司表示，無法申請信用卡的學生，很適合使用數位悠遊卡，交易上限一千元，也可避免孩子亂刷。

悠遊卡公司指出，數位悠遊卡的申請去函金管會後，對於電子票證準則、業務管理規則等相關法令還有要修正部分，且對於文件審查也還在進行中，但公司表明希望在十二月底前讓數位悠遊卡上市的需求後，對方原則上接受。

悠遊卡產品經理許伊寧表示，數位悠遊卡的定位在於網路交易市場，民眾須持有新的「數位悠遊卡」實體卡後，以姓名、手機號碼、身分證字號等資料，完成「記名」登記後，就會獲得一組卡號的「網路帳號」，原則上一人只能申請一張卡，才能以這組帳號做購買虛擬商品（如：線上訂餐、購買影音服務）等服務，加值可持「數位悠遊卡」實體卡到超商、加值機加值、透過QR Code在超商加值或以綁定銀行卡的活儲帳戶，在網路以帳戶連結，金額則比照一般悠遊卡，單筆交易上限一千元。

許伊寧強調，數位悠遊卡`若能在年底上市，將會被整合在台北市政府的智慧支付平台，可繳交停車費、學費、水電費等市政規費，在此情況下，才唯一能突破單筆交易一千元的限制。