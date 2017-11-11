〈台北都會〉民進黨議員邀入黨 柯婉拒

2017-11-11

顏聖冠批柯當市長不是做皇帝

〔記者蕭婷方、黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲頻頻砲打中央，令民進黨不滿，面對矛盾問題，北市民進黨籍議員顏聖冠、阮昭雄、洪健益等昨於市政總質詢時還拿出入黨申請表邀柯入黨表善意，但柯笑答，「競選時承諾當選不加入政黨」婉拒；不過，一旁副市長陳景峻主動在入黨推薦人處簽名，建議柯可加入民進黨。顏聖冠昨天也批評柯應尊重首長專業，痛批「你（指柯）是來當市長，不是來當皇帝的」。

顏聖冠質詢時率先開砲，柯文哲於上次市長選舉受民進黨力挺、不少議員戮力動員基層才順利當選，八十五萬選票，有六成都是民進黨支持者，當選三年後態度驟變，不少基層支持者都向她反映，「寧可讓國民黨當選也不要柯文哲」，讓當初支持他的人情何以堪。

洪健益也於現場追問要如何處理與民進黨間的矛盾？柯文哲答，很多地方是誤會，「其實我跟高層都滿有聯絡的」，自己與文總秘書長林錦昌、民進黨台北市黨部主委黃承國都有互動；柯還於會上坦言，若要連任，還是要民進黨支持。

此外，柯文哲近日作為也備受質疑，顏聖冠指出，今年十月廿二日舉行的客家義民嘉年華，因活動結束時柯文哲送總統蔡英文離去，導致事後採訪動線被打亂，柯便於市政會議檢討舉辦活動的客委會主委曾年有及資訊局長李維斌。

顏聖冠批評，市政會議是用來檢討政策的執行，不是討論市長本身有沒有接受到媒體的採訪，在市政會議這麼重要的時間檢討局處長這種市長個人的事，非常不恰當。