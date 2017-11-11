〈台北都會〉連勝文當董座 悠遊卡連年贊助「艾森豪獎金」

2017-11-11

連二○○九年獲頒該獎學金

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市議員徐弘庭日前於台北市議會總質詢，爆料悠遊卡公司曾捐贈廿萬元給民進黨大老謝長廷擔任執行長的新文化基金會，指控柯市府拿人民血汗錢進行政治捐款活動。為此，悠遊卡公司昨公布歷年捐款明細，記者赫然發現，悠遊卡公司在郝市府時期的贊助對象，曾有現代婦女基金會、廿一世紀基金會等具有藍營背景的組織，甚至在連勝文擔任悠遊卡董座，獲頒美國艾森豪獎學金後，即連續四年贊助艾森豪獎金中華民國協會。

悠遊卡公司表示，連續兩年贊助財團法人新文化基金會「新文化研習營」各十萬元，是基於該研習營係以「提升青年公共參與」與「提升學員公民素養」為宗旨。但遭徐弘庭批評研習營講師多為謝長廷、總統府發言人徐國勇、民進黨立委等人，質疑贊助違法，不排除向監察院告發。台北市長柯文哲因此下令將建立北市相關六大公司的捐款原則與標準作業流程。

但悠遊卡公司昨晚上網公布二○○九年至今年的捐贈明細，記者赫然發現，時任悠遊卡董座連勝文在二○○九年獲頒美國艾森豪獎學金後，從二○一○年起悠遊卡即連續四年贊助艾森豪獎金中華民國協會，而該協會是由前外交部長蔣彥士創立，主要任務就是推薦艾森豪獎學金得主人選。

蕭萬長、王郁琦、陳文茜任活動講師

對於該協會舉辦的「兩岸青年領袖研習營」，悠遊卡則提供特製版識別證，合計價值約十四萬元，而「兩岸青年領袖研習營」講師名單，以悠遊卡公司最後一年贊助的二○一三年為例，就包含時任副總統蕭萬長、前總統府發言人王郁琦、資深媒體人陳文茜等人。

潘維剛高育仁婦聯會的基金會也受贈

悠遊卡的捐贈對象，還有二○一○年贊助國民黨前立委潘維剛擔任董事長的現代婦女基金會，光是一場三八婦女節一百週年系列活動，贊助額就達一六四萬元；二○一一年，新北市長朱立倫岳父高育仁發起的廿一世紀基金會，舉辦數位影像新美學論壇時，曾獲悠遊卡公司贊助十一萬元；在二○一三年，由婦聯會成立的大鵬文教基金會舉辦培育國軍子弟活動，悠遊卡公司也贊助十萬元。

悠遊卡公司︰贊助只限公益活動

悠遊卡公司表示，公司提供贊助只限公益活動，敢公布明細就是可接受公評，悠遊卡今年截至九月，稅後盈餘一．四五億元，捐贈金額一千七百萬，捐贈對象廿九項，新文化基金會只是其中一筆十萬元，去年也是只捐十萬元，就整體比例而言並不大，絕無獨厚任何團體。

至於為何在郝市府時期，捐贈對象就多是與國民黨關係匪淺的基金會。悠遊卡公司則回應，之前的事，現在的員工已不太清楚。

悠遊卡公司表示，近年來均將公益捐贈活動內容於官方網站揭露，然為杜絕各界疑慮，決定進一步將歷年之贊助對象、內容及金額全數公開於官網。