〈台北都會〉郵輪徵娛樂稅? 林右昌：全世界都沒有

2017-11-11

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市議會民進黨團昨聯合質詢，市議員陳志成說，基隆港的郵輪航次愈來愈多，今年更獲選為亞洲最佳郵輪母港，但郵輪觀光財卻「看得到吃不到」，宛如過路財神，很多遊客搭乘郵輪是到公海合法賭博，他建議市府在郵輪靠港時課徵娛樂稅，增加市庫收入。

議員提建議 增加基隆市庫

對此，基隆市長林右昌答覆說，遊客一登上郵輪就是出關了，也就是到達境外，就算可以課稅也不是地方稅，且實際執行有困難，世界上好像沒有郵輪母港採取這樣作法。

林右昌：遊客上船即屬境外

陳志成說，許多人「口袋深」，搭乘郵輪到公海合法賭博，在可以合法賭博的國家，抽稅都很高，甚至達二成之譜，建議針對搭乘郵輪的賭博民眾課稅，若以每艘郵輪賭博五十萬美元估算，抽稅二成，基隆可抽十萬美元稅收，他建議市府動腦筋，嘗試訂定相關自治條例並向中央爭取。

基隆港務分公司統計，基隆港國際郵輪停靠艘次及遊客人數，從民國一○四年三百七十三艘次、旅客五十六．三萬人次，一○五年增加到四百三十九艘次、旅客六十六．三萬人次，今年一到八月已累積三百七十四艘次、旅客近六十萬人次，比去年同期成長約三成，預估今年度將達五百四十艘次、旅客八十六萬人次，可望再創新高。