〈台北都會〉新北債台高築 朱立倫：統籌分配不公

2017-11-11

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長朱立倫昨赴市議會報告一○七年度總預算案，市議會民進黨團批評，新北市從民國一百年至今，公共債務從六百六十三．九億元增加到一千四百三十三億元，平均每人債務負擔金額，從升格前的兩萬兩千多元暴增到四萬六千多元，朱立倫執政後債台高築。

中央統籌款 6年少1300億

朱立倫指民進黨的說法不公平，他表示，因財政收支劃分法未過，新北市升格後從中央獲得統籌分配稅款，每年短少兩百多億元，累計六年多來短少一千三百億元預算，市府這幾年償還積欠中央的勞健保補助費和利息兩百八十億元，再加上捷運、污水下水道、橋梁、道路等重大基礎建設陸續推動，才導致債務增加，但若計算公有資產，台北縣時代是一兆一千億元，現在增加到四兆元。

市議會國民黨團書記長黃永昌表示，新北市上繳中央的稅款，從一○三年的一千五百多億元增加到一○五年的一千八百多億元，但每年分配到的稅款不到三百億元，希望市府與立委共同向中央爭取。

鄰長補助增 綠議員質疑綁樁

另外，民進黨市議員張瑞山質疑說，一○七年鄰長交通補助費從每人一千元增加到一千五百元，市庫多負擔一．三四億元，他肯定鄰長為社區服務的辛勞，但明年適逢市長、議員選舉，政治綁樁的意圖明顯；綠營市議員廖筱清也說，鄰長交通補助費缺乏法源依據，規避議會監督。

朱立倫：議員建議提高補助

朱立倫回應說，長期來，不斷有議員建議提高鄰長的交通補助費，六都除台南市尚未調整，台北、高雄、台中都提升到兩千元，桃園市更擬增加到兩千五百元，新北市考量財政負荷，折衷提高為一千五百元，這與明年底選舉毫無關係。