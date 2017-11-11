〈台北都會〉社福預算少30億？ 新北市府：反增22.5億

2017-11-11

總預算案昨通過付委審查

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長朱立倫昨到市議會報告新北市一○七年度總預算案，民進黨議會黨團批評說，一○七年社會救濟與社政業務預算比一○六年少編三十億餘元，質疑朱立倫挪用弱勢族群「救命錢」；市府澄清，預算減列是因為支應墊付款，實際可運用金額反增廿二億多元，民進黨議員仍質疑預算書含糊不清，與國民黨議員激烈爭辯，經協調，總預算案最後仍付委審查。

綠議員質疑挪用弱勢救命錢

民進黨團總召林秀惠、市議員廖本煙、林銘仁、羅文崇、鍾宏仁、鄭宇恩、張瑞山、林裔綺、廖筱清、許昭興、王淑慧等人召開記者會，批評明年度社會局低收入戶生活扶助、低收及中低收健保看護補助、身心障礙日常生活補助、中低收老人生活津貼、弱勢兒童及少年生活扶助、低收入戶生活補助、身心障礙者生活補助計畫經費及父母未就業家庭托育津貼補助等預算全都減少，合計比今年少編三十億六千多萬元。

林銘仁等人指出，這些社福補助款都是弱勢家庭重要經濟來源、維持基本生活所需，市府刪減「救命錢」，對弱勢者毫無憐憫之心；林秀惠說，市府經常未編足社福預算，年年提墊付案送審，今年應議員要求編足預算，未料明年又重蹈覆轍，究竟把錢挪用到哪？

社會局長張錦麗解釋，一○六年度社福預算編列二○七．三七億元，扣除一○五年及一○四年墊付款二十八．六億元後，實際可運用金額為一七八．七七億元；一○七年預算二○二．二八億元，扣除一○六年墊付款○．九四億元，實際可運用經費為二○一．三四億元，一○七年社福預算還比一○六年增加二十二．五七億元，並未減少。

張錦麗表示，預算無法編足原因包括人口流動、中央無預警減少補助，以及每年中央調整最低生活補助標準（貧窮線），舉例而言，一○六年貧窮線標準每人平均所得為一萬三千七百元，一○七年提高到一萬四千三百八十五元，市府負擔款項隨之增加。

新北明年舉債一千一百餘億元

一○七年新北市總預算案，歲入約一千五百億元，歲出一千六百五十三億餘元，歲入、歲出差短一百五十三．五億元，連同債務償還九百五十八億元，還需融資調度一千一百一十一．五億元，全數舉債彌平。