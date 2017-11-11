〈北部〉陽大醫院擴建計畫直送中央 宜縣府怨

2017-11-11

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕國立陽明大學附設醫院（簡稱陽大醫院）爭取升格醫學中心，二期計畫修改後再送至教育部審查，地方也很關心；不過，宜蘭縣衛生局稱未收到計畫書，感覺不被尊重，陽大醫院表示，上個月底計畫書已送出，不知為何衛生局說沒收到？

陽大醫院遷至蘭陽新院區，行政院原核定四十九億元建院經費，並朝醫學中心規劃；民國九十八年送立法院審議時，遭國民黨團杯葛，預算被砍剩廿億元，影響建院計畫推動；陽大醫院蘭陽院區一期工程完成，並於去年十月營運，目前全力推動二期擴建計畫，爭取升格醫學中心，所需經費廿九億元。

前行政院長林全去年十月為蘭陽院區開幕剪綵時承諾，支持陽大醫院二期擴建計畫，朝醫學中心等級邁進，所需經費列入國家公共建設預算，全案只待陽大醫院提出完善的二期計畫就可推動；不過，院方與縣衛生局對於新（蘭陽）、舊（新民）院區的科別及病床數等議題，一直有矛盾與爭執。

陽大醫院五月間將擴建計畫送教育部審核，卻被打回票，最近修改後再度送審；但衛生局對於計畫案卻毫無所悉，宜蘭縣衛生局指出，只收到陽醫將計畫書送給教育部的公文，沒有收到計畫書的內容，感覺只是被知會不被尊重，縣民很關心陽大醫院升格，衛生局必須了解整個內容才能給予協助，將積極與醫院溝通。

陽大醫院表示，除報給教育部，上個月卅日也將公文與計畫書送到衛生局，不知為何衛生局說沒收到，雙方各說各話。

院長羅世薰說，陽大醫院要成為醫學中心，除了醫療設備與醫術要提升，還需具研發、研究、國際醫療及創新能力，涵蓋面向廣泛，醫院會盡力達成；首先要讓到院病人不需轉診到台北，現階段轉診率約五％，會加強宣傳讓民眾對醫院有信心。

羅世薰指出，醫院目前有四百張急性病床，無法因應需求需要增加床位，這些問題是轉型醫學中心前需要改善的，二期計畫已按程序送至教育部，希望審查通過儘速開工。