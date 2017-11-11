〈北部〉新舊石器文物展館案 苗縣第10次招標

2017-11-11

〔記者彭健禮／苗栗報導〕公路總局興建西濱快速道路工程，於前年在苗栗縣通霄鎮路線發現新石器時代文物，苗栗縣政府獲得行政院文化部經費補助，設置「苗栗遺址文物典藏展示中心」，並計畫將卅多年前鯉魚潭水庫開發時，所發現的舊石器時代文物，一併展出。但招標不順，已流標九次，讓苗縣府文化觀光局人員感嘆：「怎麼幫文物找個家，這麼難？」

文物以夾鍊袋保護 放紙箱堆倉庫

文觀局文化資產科長郭靜芳說，鯉魚潭水庫的舊石器文物，長年塵封在文觀局倉庫，曾於十多年前，在三義木雕博物館展出，日前出借客委會客發中心苗栗園區展出，但因缺乏常設展館，文物大多時間，只能以夾鍊袋包裝，以紙箱存放在倉庫內。店子窩遺址的文物，目前由公路總局委託庶古文創保管，明年也將移交給苗縣府，因達三千多件，未來去處急迫。

公路總局進行西濱快速道路白沙屯到南通灣段環評，在位於通霄鎮白東里的台一線縱貫公路東側緩坡、白沙屯公墓西緣的店子窩遺址，發現石斧、石核、石片及陶器類的圈足、陶片及繩紋陶器等，經中研院研究員劉益昌鑑定為距今三千三百至四千五百年前，是與紅毛港文化同系統的新石器時代文物。

苗栗縣長徐耀昌前年三月前往店子窩遺址勘查後，指示文觀局研擬利用現有庫房場域，提報計畫，向文化部申請補助，妥善保存遺址文物；卅多年前，苗栗縣三義鄉鯉魚潭水庫開發時，也在大湖鄉發現四百多件舊石器時代文物，目前塵封在文觀局內，也盼藉由設立展館一併呈現。

非古蹟修復 一般營造廠商可投標

郭靜芳表示，「苗栗遺址文物典藏展示中心」工程案連續招標九次都流標，雖然每回流標後，均就標案計畫進行檢討修正，且此標案並非古蹟修復，一般營造廠商都能投標，但仍無廠商有意願。

郭靜芳說，此案獲文化部補助約一千萬元經費、苗縣府自籌一百七十六萬元，地點規劃利用文觀局三樓閒置空間，目前已上網進行第十次招標，盼有廠商願意投標，讓縣內新、舊石器時代文物，有一個家。