〈北部〉大溪百年油飯歇業 手藝傳學子

2017-11-11

〔記者周敏鴻／大溪報導〕大溪區的游記百年油飯上月十七日吹熄燈號，第四代老闆游志成希望烹製油飯的技術能夠傳承下去，便與鄰近的至善高中合作，趁著學校舉辦四十五週年校慶前夕，讓學生到店內學習烹煮油飯的技巧，希望大溪在地的學子能將這份百年好滋味延續下去。

一八六二年創立的游記百年油飯，從第一代挑著扁擔沿街叫賣，到成為當地的知名美食、景點，第四代的游志成從小就常幫忙烹煮油飯，接手後每天凌晨五點就要開始備料煮米，由於他與妻子年事已高、體力不若從前，加上家族晚輩暫無接手意願，只得忍痛做出歇業的決定，原本貼出公告於上月八日起歇業，在老顧客要求下才順延至十七日，游志成說，門市部分歇業，但仍是會接訂單。

至善高中餐飲科舉辦四十五週年校慶，以「拼圖」為主題呈現大溪在地食材，包括大溪豆干三明治、馬告鹹豬肉、大溪綠竹筍搭配紅藜小米製作竹筒飯，大溪百年油飯就是其中一塊重要的拼圖，游志成也不藏私地傳授技術。

游志成說，要烹製好吃的油飯，挑米、泡米、蒸米、炒料等每一個細節都不能馬虎，但業界做油飯量很大，與家庭煮油飯的方式不一樣，例如，油飯炒料要先分開炒，事前更將調味料配方鎖進香菇、肉絲中，油飯吃起來才能香氣撲鼻，口感嚼勁分明。