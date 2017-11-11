〈北部〉宜縣流浪動物中途之家 源頭減量奏效

2017-11-11

年收容數為高峰期1/4

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣動植物防疫所於四年提前啟動「零安樂死」，改採絕育及擴大送養因應，轄下的流浪動物中途之家，幾年前高峰期一年收容數逾三千隻，現減為八百七十三隻，僅剩四分之一；防疫所長陳文進認為是「源頭減量」策略奏效。

動保法修法後，各公立收容所今年二月月四日起實施「零安樂死」，宜縣動植物防疫所早在民國一○二年便停止安樂死，若非重病絕不撲殺，以絕育、擴大送養方式，逐步減少流浪動物數量，四年多來有九千一百隻接受絕育手術，流浪狗占七十％，流浪貓三十％。

「尊重生命！」陳文進說，過去流浪動物被送進收容所，十二天後無人領養，主管機關得施以安樂死，宜蘭縣流浪動物中途之家基於對生命的尊重，除了重病及性情暴戾，不再撲殺所內健康的流浪動物，成為國內公立收容所推動「零安樂死」的先行者。

為避免收容所塞爆，防疫所推出配套方案，像是定期下鄉辦免費貓狗絕育、為收容的流浪動物結紮，偕同動保團體到社區、學校、長青食堂宣導寵物絕育，鼓勵大家領養取代購買，中途之家的流浪動物必須先絕育再送養。

陳文進說，流浪動物來源多是自然繁殖，防疫所用相對人道的絕育手段做源頭管制，這些年，清潔隊員送來的流浪動物大幅減少，一○二年中途之家收容數有三千三百四十二隻，今年累積迄今僅八百七十三隻，從結果論來看已有成效。

宜蘭縣流浪動物中途之家最大收容量三百三十隻，近來常態收容量約兩百七十隻，不像以前擁擠；有些動保志工說，收容所安置空間寬敞，又有定期打掃環境，被形容為「流浪動物五星級旅館」。