〈北部〉不再怕落石 中橫布洛灣隧道通車

2017-11-11

原178公里處至燕子口 危險

〔記者王峻祺／花蓮報導〕採單孔雙向車道設計的台八線中橫公路布洛灣隧道，耗時二年四個月興建，終於在十一月一日完工通車，歷經十天道路測試，確定將封閉舊有道路，避開原一七八公里處至燕子口路段的易崩塌區危險路段，改由布洛灣隧道通行，除縮短原百公尺的行車距離，還能減輕道路養護負擔，提高用路安全。

座落在中橫一七八．五公里處的布洛灣隧道，位處天祥至太魯閣路段間，因上邊坡地形陡峭、岩體破碎，加上地質節理發達，導致極易發生落石，民國一百年時曾發生大規模岩塊崩落，坍方量體高達四萬立方公尺，除壓毀無名隧道東端出口約卅公尺，還斷路封閉四天。

截彎取直開闢 單孔雙車道

全長四百六十二公尺的單孔雙車道布洛灣隧道，總施工長度六百五十公尺，興建工程經費新台幣二億一千九百多萬元，一○四年六月發包施工，採截彎取直打設隧道，避開原通往燕子口間的易落石路段。

公路總局洛韶工務段長張宇博表示，布洛灣隧道終於在上月卅一日完成通車履勘，隔日零時起開放通車，未來除可防止此路段再「斷路」，民眾改由新隧道通行連接西側燕子口路段，改線公里數還可縮短約百公尺，路程時間雖影響不大，但安全性將可大幅提升。

他說，今年共盤點出轄內卅四處易落石路段，迄今改善逾半，位於白沙橋災害路段的改線復建工程，也正在加緊趕工中，目前連接災害路段的隧道已打通，東、西端橋梁則進行橋面鋪設，可望於明年初順利通車。

太魯閣知名景點九曲洞也因落石嚴重，目前封閉正在施作防護工程，太魯閣國家公園管理處已著手興建步道西口景觀明隧道，融合地景，以不影響景觀的前提下，打造可安全賞景的水景步道，另在步道西段則進行落石防護工程，以強化整體步道、路段的遊憩安全。