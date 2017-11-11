〈北部〉親水廊道雜草多 北勢溪美景不再

2017-11-11

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府在後龍高鐵特定區進行北勢溪環境營造工程，引取後龍溪水打造北勢溪親水廊道，苗栗縣議員李文斌昨天總質詢質疑沿線雜草叢生，未管理維護，讓地方人士批評美景不再。苗栗縣政府水利處長楊明鐃表示，明年會增編經費，加強雜草清除及環境維護，每週清除一次。

苗縣府打造高鐵特定區內優質環境，向中央爭取經費打造北勢溪環境營造工程，配合高鐵站區規劃親水遊憩區，盼打造如韓國清溪川的親水空間。

這項工程包括親水廊道及七個滯洪池公園，以及客家圓樓遊客服務中心及英才書院遊客服務站等，總經費達二十億元，一○二年底動工，一○三年七月完工。

李文斌質詢說，北勢溪親水廊道每天早晚吸引不少民眾前往運動，惟後龍鎮新民、豐富及復興里社區人士紛紛向他反映，指北勢溪親水廊道工程周邊雜草叢生，還有蛇出沒，欠缺管理維護，地方人士批評美景不再。

李文斌指出，苗縣府應結合社區環保義工，在週休二日透過辦活動方式，由社區人士協助清除雜草、淨溪等，才是長久之道。

楊明鐃回應，苗縣府與廠商訂有合約清除雜草，但次數少一點，因客家圓樓及英才書院已開放免費參觀，遊客增多，明年將增編經費，加強清除雜草及環境維護，每週清除一次，至於李文斌議員的建議也會跟當地社區討論、配合。

縣議員謝文禓關心苗栗縣長照照服員的福利，目前每小時是一百八十元，希望能採月薪方式，保障他們的權益。

苗縣府衛生局長張蕊仙指出，苗栗縣最近加強照服員訓練，受訓結束後投入職場的去年約三十八％，今年有四十四％，目前全縣約有二百四十位照服員，有採時薪及月薪制，因有些縣市係採月薪，未來會繼續向中央爭取經費，盼改為月薪。