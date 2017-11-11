〈北部〉在地餐桌微旅行 台3線32場上菜秀

2017-11-11

創意客家料理 12社區各兩道

〔記者黃美珠／新埔報導〕行銷浪漫台三線，鼓勵遊客多吃在地健康食材，客委會創新客家味，在全國選定十二個潛力社區，透過研習、委由專人協助，替每個社區打造兩道創意客家料理，更新遊客舌尖對客家菜的記憶。計畫明年底前要在這些潛力社區上演卅二場創新客家菜的「上菜秀」。

客委會主委李永得昨天出席在新竹縣吳濁流故居舉行的全國首次客家創新料理另類發表會時說，這是一個大膽的實驗，讓在地食材和手藝創造出新的客家菜特色，成為地方特色且帶動地方的產業發展。

客委會表示，「客家美食整合推廣計畫」本月份串連新竹、苗栗及花蓮，以食農教育、社區微旅行等方式辦理「客庄．慢活．慢食．漫遊趣」活動，以昨天新竹縣新埔鎮巨埔社區的「在地餐桌」活動方式，號召全國遊客造訪客家社區微旅行，享用在地推出的客家創意健康料理。

本月還有五場 報名就可體驗

客委會表示，本月份的客庄在地餐桌小旅行體驗還有五場，每場次限額廿人，即日起開放民眾網路報名。十八日在新竹縣新埔鎮巨埔社區打頭陣，廿日是苗栗縣頭屋鄉獅潭社區、廿三日在花蓮縣鳳林鎮北林三村社區、廿八日在新竹縣關西鎮的新富社區、廿九日在苗栗縣公館鄉石墻社區 。每人體驗價五百元，除能享受獨特的餐桌體驗，還有精選DIY小物帶回家。報名資訊和活動詳情網址：http://www.hakkadelicacy.tw。

昨天巨埔社區的婆婆媽媽們頭戴斗笠、身穿客家花布衣表演上菜秀，選定的兩道創意客家料理是客家小炒結合義大利麵、客家鹹豬肉添入南瓜濃湯內，在場人士吃得津津有味，小朋友的接受度也很高。