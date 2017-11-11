〈北部〉長照2.0據點僅34處 六都之末

2017-11-11

鄭文燦：2年內增至100處

〔記者謝武雄／桃園報導〕市議員謝彰文昨天質詢時表示，桃園市長照2.0ABC級據點，目前只有卅四處，六都排名敬陪末座，建置率僅十三．四％、服務覆蓋率十七．八％，無論建置率、服務覆蓋率都未超過兩成，追究原因是薪水太低、留不住照服人員，希望市府重視這些問題；市長鄭文燦表示，市府兩年內會將長照據點由卅四處增至一百處，也會調整照服員薪水，解決人才不足問題。

社會局長古梓龍表示，中央將長照2.0納入前瞻計畫，目前市府提出建置Ａ級十五處、Ｂ級廿七處、Ｃ級五十處，總共九十二處的計畫，所需經費約五．三億元，其中市府自付一．一億元，建置完畢後建置率可達四十九．六％，服務覆蓋率則是四十六．四％；由於廳舍都已經選定，即使中央補助縮水，市府還是會自籌預算發包興建，因此兩年內可達到長照2.0據點一百處的目標。

至於照服員短缺、流動率過高，鄭文燦表示，除了協調勞動署多開設訓練班，也會朝提高薪水、增加保障等方面努力，讓照服員的薪水結構能包含底薪、獎金及交通津貼；而目前每月工作時數一三○小時的照服員，可另領五千元交通津貼，以最低時薪一七○元為例，工作一三○小時可領二萬二千一百元，增加交通津貼之後為二萬七千一百元。

謝彰文說，中央政府要求桃園市政府針對長照2.0據點，Ａ級須達廿六處、Ｂ級五十九處、Ｃ級一六九處，總共二五四處，目前桃園市僅建置Ａ級四處、Ｂ級九處、Ｃ級廿一處，總共卅四處，建置率只有十三．四％，另服務覆蓋率則是以長照據點所收容的人口除以推估失能人口，約為十七．八％，顯示現有長照2.0據點不足。

長照2.0據點分成ＡＢＣ級，其中Ｃ級（巷弄長照站）僅需四十五坪空間，提供送餐、臨時托顧服務，至於Ａ級（社區整合型服務中心）、Ｂ級（複合型日間服務中心）則含括各項長照功能，包含失智照顧、喘息服務、居家醫療等，但Ａ級較Ｂ級多了居家服務、日間照顧功能，另Ｂ級要求空間為五十到一百坪，Ａ級則是一百坪以上。