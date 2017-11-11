〈中部〉瓦斯管當廢管挖 文心路險釀意外

2017-11-11

〔記者張瑞楨／台中報導〕承攬自來水公司更換地下管路工程的營建廠商，昨天意外挖斷瓦斯管線，瞬間瓦斯瀰漫，引起居民恐慌，消防局迅速派員灑水戒備，欣中天然氣公司也派員切斷瓦斯化解虛驚。近年中市不斷上演挖斷管線瓦斯外洩的戲碼，這次又挖斷的主因，竟是工人把包裹著「保護管」的瓦斯管誤認為「廢管」而挖破。

消防局昨天上午接獲施工不慎導致瓦斯外洩的通報，地點位於北屯區文心路四段與昌平路一段路口旁，工程名稱為「一○六年度台中代辦管線統一挖補工程」，工程內容是更換地下自來水管線，消防人員到場後，發現瓦斯嘶嘶噴出，現場瀰漫濃厚的瓦斯味道，相當危險，立即灑水警戒，並協同警察封鎖現場，欣中公司也派員切斷瓦斯。

現場工程人員說，有發現這條瓦斯管線，見瓦斯管線外面包裹一層黑色管子，誤認是「廢管」，挖土機想挖開「廢管」時，瓦斯應聲噴出，露出裡面的橘黃色瓦斯管，驚覺此非「廢管」，而是使用中的瓦斯管路。

欣中公司人員說，施工單位並未協調他們到場，被挖斷的是一百五十公釐的瓦斯中壓管線，此管線外包裹的黑色管子，是警示與保護用的「保護管」，不是「廢管」，未來將協調施工單位加強教育，這次瓦斯外漏是因為進行管線統一挖補作業，廠商不慎損壞瓦斯管線導致瓦斯外漏，目前已止漏完畢，該公司並持續修復受損的瓦斯管線，暫無危險；市府建設局則強調，將依契約與相關規定，追究施工廠商與監造單位的責任。