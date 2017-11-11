〈中部〉大安沙質優 市府擬設沙雕美術館

2017-11-11

〔記者黃鐘山／台中報導〕愈來愈多人喜歡沙雕風情畫，市議員吳敏濟昨在議會指出，國內外沙雕展產值相較於投入經費都在十倍以上，要求市府加速在海沙中最細緻、黏性最高的大安濱海地區成立「沙雕美術館」。副市長林陵三回應，已研擬規劃全力推動中。

議員肯定沙雕活動創造高產值

吳敏濟質詢說，沙雕是藝術也是財富，「沙雕經濟學」正在形成，新北福隆沙雕藝術季活動經費二千萬元、產值二億元，台南馬沙溝預算八百萬元、產值一億五千萬元，台中大安預算七百萬元、產值近四億元。

他又說，日本鳥取、韓國雲台的沙雕展，經濟產值相較於經費投入都在十倍以上，其中鳥取沙之美術館建館費用不到二億元，常年開放營運，主題經常更新，二○一三年總產值超過卅五億台幣，不斷吸引遊客重複前往。

吳敏濟分析說，大安沙雕音樂季參觀人次不斷增加，今年更突破四十五萬人次，關鍵因素就是沙雕作品的強大吸睛威力；大安海沙最細緻，黏性最高，沙雕作品的表現力也最強，建議市府加速推動沙雕美術館，成為台灣沙雕藝術的勝地。

市長指示規劃納媽祖主題園區內

林陵三對此表示，大安海沙品質的確是台灣最好，也是沙雕最佳材料，市長林佳龍日前已前往大安視察，相關單位已研擬規劃沙雕美術館，全力推動中。觀旅局則說，市長日前已指示沙雕館可考量納入大安港媽祖主題園區內，風管所初步已納入「大安風景區整體觀光發展規劃案」。

觀旅局長陳盛山強調，為強化海線觀光，市府規劃打造「北大安、南高美」海線雙星，透過整體規劃串連不同景點，大安區將以媽祖文化園區為核心，串連大安濱海樂園、北汕溪跨橋及龜殼生態公園等景點，並納入沙雕美術館及近海衝浪活動等，逐步打造「藍帶新區」的觀光廊帶。其中，沙雕美術館設置可行性評估案經費，已向財政部促參司提出申請。