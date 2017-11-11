〈中部〉（嘉義）縣長畫展標案遭質疑 張花冠怒喊撤

2017-11-11

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣議員詹琬蓁昨總質詢時，質疑縣府文化觀光局竟用人民納稅錢在嘉縣表演藝術中心為縣長張花冠辦畫展；張花冠回應，拍賣自己創作的畫作是為明年台灣燈會募款，所得都入燈會專戶，對於詹的說法，張相當氣憤，當場要求文觀局「馬上撤案，我自己出錢，不要用言語污辱我」。

詹琬蓁表示，嘉縣表演藝術中心十一月六日上網公告「抱誠守真—花漾（Young）嘉義–張花冠創作展委託規劃執行案」預算八十五萬元的標案，「為什麼縣民要出錢幫縣長辦畫展？那可以幫我辦畫展嗎？」詹琬蓁質疑縣府花公帑為縣長辦畫展，並不適當。

60畫作為燈會募款 張︰不要被污辱

縣府文化觀光局長許有仁說，經費來源是嘉縣文化基金會經費，因畫展預定在嘉縣表演藝術中心展出，由表演藝術中心代辦標案，拍賣所得會歸墊回基金會，畫展原定十二月舉辦，會依張縣長指示，依程序撤下標案。

張花冠近年來熱愛繪畫，平時以作畫自娛，日本歌手小野麗莎今年二月在故宮南院開唱，張就拿出她繪製的小野麗莎畫像送給本人。

張花冠說，「我三更半夜畫畫，是為了台灣燈會募款」，為讓台灣燈會順利舉辦，全台四處募款，已創作六十幅畫作，預定拍賣所得做為燈會經費，「我不知道有這個案子，無法接受這種質疑」要求文觀局馬上撤案。

縣議員戴光宗肯定張花冠用心創作為燈會經費募款。縣議員何子凡說，張花冠畫作有後印象主義風格，畫風類似法國十九世紀印象派畫家高更的作品，運用大量原色與簡單的色彩，縣府以標案方式舉辦畫展有瑕疵，但不應抹煞張對燈會募款的貢獻。