〈中部〉溫暖學習中繼站 充滿正面能量

2017-11-11

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕由導演吳念真倡議成立的中華民國快樂學習協會，全力為弱勢孩子打造課後秘密學習基地，全台灣已有八十九個據點，目前規劃中有十一個，年底達到一百個；教育界肯定學習基地充滿正面能量，適時補充學校與家庭功能的不足，減輕父母負擔，也及時拉孩子一把。

布袋鎮新塭國小校長洪榮正說，該校弱勢家庭孩子比例偏高，回到家後，無法繼續教育，不僅功課經常沒寫，甚至因有一餐沒一餐，身體健康狀況令人憂心，所幸新塭教會牧師楊善雄開辦免費課輔班，讓孩子有個溫暖中繼站，不僅課業有人補救，還有點心或晚餐吃，小朋友快樂學習。

民雄鄉東榮國小校長鄭秀津強調，一些因家庭關係而有偏差行為學生，學校老師雖然費盡心思輔導，但往往放學後，如同「放牛吃草」而功虧一簣，快樂學習協會秘密基地接力矯正，效果很好，且還稱職扮演學校與家長三向溝通橋梁的工作，孩子的輔導更給力。

水上鄉水上國小校長蔡淑玲表示，學習基地可說正向多功能，替代父母的功能，班導師將孩子當天學習狀況轉知基地人員，就可無縫接軌；孩子功課按時寫完，不用隔天到校再浪費時間補寫。水上鄉柳林國小校長邱金春也肯定秘密基地對學校、家長與社會奉獻，學習落後的孩子到基地後，成績跟了上來，更有自信，就有無限的發展可能。