〈中部〉（嘉義）「秘密基地」課輔 國中生首次考及格

2017-11-11

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕偏鄉教育資源缺乏，在中華民國快樂學習協會挹注資源下，嘉義縣已有東石鄉等四個鄉鎮設置「孩子秘密快樂學習基地」，讓弱勢學生課後有專人補救教學，還有點心或晚餐可吃，最重要的是品格教育，避免缺乏家庭奧援的孩子誤入歧途。

免費調教 鼓舞偏鄉弱勢孩子向上

一位輕度智能不足的高姓國三生，從國小就不曉得考試及格的滋味，到基地課輔後，雖有進步，但只能勉強衝刺到五十分，最近一次歷史科考試總算拿到六十分及格，原本有自閉傾向、沈默寡言的他，拿著及格的考卷到基地時又笑又跳，嘰嘰呱呱講個不停，臉上露出自豪神情，同學也為他歡呼，笑稱「要灑花囉！」

東石鄉靈糧福音中心是嘉縣第一個秘密基地，目前有三個據點，共七十多位學生，負責人林碧亮博士說，孩子經「調教」後，課業從後段到中段甚至前段，變得有自信開朗，原本被老師點名行為不佳的小朋友也脫胎換骨，甚至影響同學一起向上。

東石、民雄、水上、布袋有據點

十二年前，民雄鄉靈糧堂牧師李國煒起心動念開辦免費課輔班，要將迷途學子帶回正軌，陸續在東榮國小、興中國小及民雄國中開設課輔班，找來嘉義大學、中正大學學生擔任小老師，這群熱情青年學子只拿象徵性鐘點費，一年來總經費高達一百五十萬元，每年募款都募得很辛苦，所幸去年獲得中華民國快樂學習協會經費支持，成就美事。

此外，中華基督教水上浸信宣道會師母闕戴淑媺，十四年前起開辦國小、國中課輔班，由於經費拮据，因陋就簡，把教堂當成教室，前年底向中華民國快樂學習協會求援，納入基地後，讓她鬆口氣，不用再為經費傷腦筋。

布袋鎮新塭教會牧師楊善雄到沿海偏鄉服務後，發現存在嚴重貧富差距問題，富裕家庭孩子從小補習，國中讀私中，弱勢家庭甚至三餐不繼，遑論關心孩子課業與品行，因而與新塭國小合作開辦課輔班，但一年要籌措五、六十萬元經費，讓他傷透腦筋，直到去年因緣際會加入基地，讓他專心從事辦學與傳教。