〈中部〉台灣大道優化公車站體髒 議員促開放彩繪

2017-11-11

〔記者黃鐘山／台中報導〕台灣大道優化公車全線十九站的白色站體全都黑灰斑駁、髒污不堪。市議員江肇國等人昨天在議會指出，既然站體已驗收完成，市府應全線彩繪美化，並開放地方認養。交通局長王義川表示，將開放學校和民間企業參與美學改造。

江肇國指出，二年前就向交通局反映優化公車站體髒污，有礙市容觀瞻，但一直礙於驗收程序，無法進行除污。目前交通局已完成點交作業，昨天起也開始進行忠明國小站美化施工，將主題訂為「動漫風」，讓國小師生及附近民眾非常興奮期待。

市議員江肇國、邱素貞、翁美春、謝明源、劉淑蘭等人要求，除了新聞局協助推動的忠明國小站外，交通局也應訂定全線彩繪美化的目標，廣邀沿線公家機關、民營企業及大學校院，大家顧好自身門前的公車站，一起來推動市容美化，也提升優化公車形象。

王義川表示，忠明國小站體由新聞局與在地漫畫家合作美化，希望讓小朋友也參與、了解漫畫家繪畫過程；之前科博館也提議在科博館站繪畫科學怪人，市府目前已納入考量，另將規劃包括科博館、東海大學、靜宜大學、弘光大學、新光三越、大遠百、澄清醫院等投入車站認養，進行外觀彩繪、站體清潔、站體布置等工作，展現各校和企業創意，讓大家一同參與公共建築的美學改造。