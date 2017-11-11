〈中部〉憂市民卡洩個資 議員：恐變詐騙天堂

2017-11-11

明年初發行3百萬張

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府明年初發行結合電子票證的「市民卡」三百萬張，市議員黃馨慧昨在議會說，該卡內含個資等隱私，幾乎等同「第二張身分證」，風險太高，恐讓台中變成「詐騙天堂」。交通局官員強調，保護措施會通過國際認證，相關使用辦法研擬中。

黃馨慧說，消費趨勢是以虛擬電子支付APP取代實體卡片，減少民眾卡片的數量，市府反其道而行，市民卡還結合紅利集點、圖書借閱及現金交易功能，甚至以免費看一次花博為誘因，吸引市民簽署同意書，連出生嬰兒都會有一張。

議員指浪費公帑

她又說，目前發行市民卡的台北、桃園、新竹及台南，均採申請制，大都淪為「殭屍卡」，八十萬張桃園市民卡，使用率不到二成；交通局未進行公聽會或說明會，也未經市議會討論審議逕自規劃發包，根本浪費公帑。

黃馨慧舉例，美國紐約市發行市民卡，附贈免費參觀博物館等文化機關優惠，被美國法院判定違法，要求協同單位刪除市民個人資料；市府發行的市民卡內含姓名、出生年月日、地址、身分證字號等個資，恐會讓市民個資全都露，讓台中變成「詐騙天堂」。

市議員陳淑華也說，每個人身上都有一堆卡片，光市府發行的相關卡片，就有愛心敬老卡、圖書館借閱證、學生證等，硬要推一個實體市民卡，對新新世代來說有點落伍。市府應著眼於平台服務的整合，才是真正的智慧城市。

官員：保護措施獲國際認證

交通局長王義川說明，迎接台中花博預計發放三百萬張「花博卡」，以設籍台中市民為主，獲市民同意後才能核發，保護措施也會通過國際認證，之後花博卡功能會轉換為「市民卡」，屆時將結合資訊儲存、查詢及支付等多種功能，相關使用辦法正研擬中。

王義川強調，花博卡對個資的保護措施通過國際認證，民眾不用擔心個資外洩問題，花博卡也未寫入民眾電話，不會延伸電話詐騙問題。市民如有個資外洩疑慮，建議可暫不申請。