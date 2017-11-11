〈中部〉搶攻投縣議會 民進黨採選區現任名額加1席

2017-11-11

總席次還是個位數 盼擴大參選

〔記者劉濱銓／南投報導〕民進黨南投縣黨部昨召開執委會，通過議員選區按照「現任名額加一席」的提名原則，黨部主委陳昭煜說，民進黨在南投縣議會席次還是個位數，盼透過擴大參選增加席次，提升監督力道；國民黨則表示，內部提名仍採現任優先與實力原則，會做好人選布局，尊重對手陣營規劃。

陳昭煜表示，民進黨雖然在中央執政，但在地方仍要勇於承擔，由於黨籍縣議員人數太少，在議會問政常有無力感，為了團結凝聚力量，才希望擴大參選人數，讓優質的新人、青年能與黨並肩作戰，原住民區域也會與中央黨部原民部信義、仁愛聯絡站合作，推出原住民參選。

他說，以自身的第四選區來看，現任四席有三席國民黨，他則是唯一一席的民進黨，且明年都是現任議員要尋求連任，但他仍支持再多提名一席，就是要以身作則、接受挑戰，呼籲黨籍縣議員也能一起承擔，甚至發揮母雞帶小雞的力量，爭取最大的勝利。

以民進黨目前的議會席次，在現任名額加一席後，第一至第五選區席次將分別增至四、三、二、二、三席。惟民進黨內部也有人持保留態度，認為選舉策略評估太過樂觀，若沒審慎規劃，恐衝擊選情、適得其反。

國民黨應戰 提名仍是現任優先

國民黨南投縣黨部主委洪榮章則說，黨內提名通常是「現任優先」，主要仍是實力原則，明年議員選舉以席次過半為目標，而每個選區情況不一樣，不會強制要增加幾席，但目前因有部分選區議員要轉戰鄉鎮長，因此提名席次仍有變動，不過整體來說，因有年輕人才加入，整體提名席次應會增加，黨部會做好選戰布局。